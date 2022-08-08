Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü için vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. 18 Ağustos gününe denk gelen Aşure günü oruç tutulur mu? araştırılmakta. Bu mübarek günde vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek üzere "Aşure günü oruç tutulur mu, fazileti nedir, nasıl niyet edilir?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Muharrem ayı orucu ne zaman 2022? Aşure gününde oruç tutulur mu? 2022 Aşure günü ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN 2022?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Soruya Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:

Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım" (Tirmizî, "Savm", 47) buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.