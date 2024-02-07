Aston Villa Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Aston Villa Chelsea maç özeti izle! İngiltere FA Cup'ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Aston Villa Chelsea maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Aston Villa Chelsea maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Aston Villa Chelsea maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Aston Villa Chelsea maç özeti haberimizde...

ASYON VİLLA - CHELSEA MAÇ ÖZETİ İZLE

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PSG - BREST MAÇI ÖZETİ İZLE

Aston Villa - Chelsea maç özetini maçın ardından Tivibu Spor kanalından izleyebilirsiniz.

PSG - BREST MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Aston Villa - Chelsea maçı 2-0'lık Chelsea üstünlüğü ile devam ediyor.

PSG - BREST MAÇI NE ZAMANDI?

Aston Villa - Chelsea maçı 7 Şubat 2024 günü oynandı.

PSG - BREST MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Aston Villa - Chelsea maçı canlı olarak Tivibu Spor 4'te yayınlandı.