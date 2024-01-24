ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

24 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 25.01.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 25.01.2024 16:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİNE AİT BAĞLICA MAHALLESİNİN BİR KISMINDA ^^İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARINDA OLUŞABİLECEK SU KAÇAĞI VE KAYBIYLA MÜCADELE^^ ÇALIŞMASI KAPSAMINDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALARDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YILMAZ CADDE, ÜNİVERSİTE CADDE, ŞEHİT HARUN TURAK CADDE, SADIK CADDE, ÖMER MUHTAR CADDE, MERMEROĞLU CADDE, MERMER CADDE, HACI KADİRBEY CADDE, BAĞLICA KÖYÜ CADDE, ÜNAL SOKAK, SÜMER SOKAK, SÜLEYMAN YALIN KILIÇ SOKAK, SATILMIŞ SOKAK, RIFATLAR SOKAK, NECİBE HANIM SOKAK, KIVIRCIK SOKAK, HÜSEYİN BEY SOKAK, HEDİYE SOKAK, HALİT AĞA SOKAK, GÜRBÜZ SOKAK, GAZİ YILMAZ SOKAK, DOĞAN SOKAK, DEMİR SOKAK, CEMAL SOKAK, ATAK SOKAK, ADNAN SOKAK, 1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1276 SOKAKLAR, GÖKÇEKENT SİTESİ VE EBRAR LİFE KONUTLARI

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