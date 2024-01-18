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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

18 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 18.01.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 18.01.2024 20:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi hacı Muratlı mahallesi küme evleri mevkinde @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 18/01/2024 saat 16:00 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Çatal armut sitesi ile hacı Muratlı mahallesi.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 18.01.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 18.01.2024 19:00:00

Detay: Pursaklar Fatih mahallesi belediye caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi Bir kısmı Tevfik ileri mahallesi bir kısmı

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