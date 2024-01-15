ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

15 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAYMANA

Arıza Tarihi: 13.01.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 02:00:00

Detay: Haymana İlçesi Çaldağ Mahallesi Merkez Terfi ile Atatürk Terfi arasındaki 280'lik ana iletim hattından tekrar arıza vermesi nedeni ile 14.01.2024 Pazar saat 02.00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Merkez Çaldağ, Kayabaşı, Yenimahalle ve Seyran Mahalleleri

AYAŞ

Arıza Tarihi: 15.01.2024 10:50:00

Tamir Tarihi: 15.01.2024 18:00:00

Detay: Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Sanayi Mevkinde bulunan kuyunun Enerji-SA arızası sebebiyle Ayaş genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş ,Hacırecep,Hacıveli,Hacımemi,Dervişimam,Ferahfaki,Şeyhmuhiddin,Camiatik,Ömeroğlu ve Emine Tevfika Ayaşlı

KALECİK

Arıza Tarihi: 15.01.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 15.01.2024 16:00:00

Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi su kuyularının olduğu bölgede Enerjisa çalışmaları yapıldığından enerji kesintisi vardır. Pompa ve su kuyularına enerji verilememesinden dolayı su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 15.1.2024 Saati: 13.00 Su Verilme Tarihi 15.1.2024 Saati:16:00

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 15.01.2024 18:15:00

Tamir Tarihi: 15.01.2024 22:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ SPOR SALONU YANI DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYĞUNANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ :KURTULUŞ MAHALLESİ ŞİRİN 2 SOKAK MİLLİ EGEMENLİĞİN BİR KISMI