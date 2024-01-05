ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!
5 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AYAŞ
- Arıza Tarihi: 5.01.2024 11:30:00
- Tamir Tarihi: 5.01.2024 16:00:00
- Detay: Evci Mahallesi içerisinde Ø90 lık PVC içme suyu dağıtım hattı arizası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
- Etkilenen Yerler: Evci Mahallesi Küme evler