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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

5 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

  • Arıza Tarihi: 5.01.2024 11:30:00
  • Tamir Tarihi: 5.01.2024 16:00:00
  • Detay: Evci Mahallesi içerisinde Ø90 lık PVC içme suyu dağıtım hattı arizası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
  • Etkilenen Yerler: Evci Mahallesi Küme evler
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