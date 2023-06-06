ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

7 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 6.06.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 7.06.2023 10:30:00

Detay: Yeni Peçenek Mahallesi, İlyakut Mahallesi ve Akçaören Mahalleleri içerisinde ani oluşan su deposu arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yeni Peçenek Mahallesi, İlyakut Mahallesi ve Akçaören Mahallesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 6.06.2023 11:35:00

Tamir Tarihi: 6.06.2023 18:00:00

Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ MUSLAHİTTİN TUNCA CADDESİNDE ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ VE GALABA MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 6.06.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 6.06.2023 18:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Eski Karaköy Mahallesi Kumeevleri içerisinde Başken doğalgaz tarafından yapılan kazı çalışması sırasında içmesuyu şebeke hattına zarar verilmiştir bu nedenle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Pursaklar Eski Karaköy Mahallesi bir kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 6.06.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.06.2023 18:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahallesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 7.06.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.06.2023 18:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 1.06.2023 16:45:00

Tamir Tarihi: 6.06.2023 17:00:00

Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisinde şiddetli yağışlar nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Temelli Malıköy Mahallesi , Yenihisar Mahallesi , Alcı mahallesi