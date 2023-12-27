Asgari ücret toplantısı başladı mı? 2024 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret toplantısı başladı mı ve 2024 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret toplantısı sonrasında, zamlı asgari ücreti açıklayacak. Asgari ücret toplantısı başladı mı? 2024 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Asgari ücret zammı için kritik saatler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraflara yaptığı davet ile milyonların maaş zammını belirleyecek toplantı bugün saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyecanla beklenen toplantı öncesi işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'e gitti. Bakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştiriyor.

2024 YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek asgari ücrete yapılacak zammı kamuoyuna bizzat açıklaması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN, TÜRK-İŞ'TE

Toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Bakan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Bakan Işıkhan'a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor.

ZAM YÜZDE 50'YE ÇIKABİLİR

Ancak asgari ücretliler refah payı eklemesi de gündemde. Yüzde 40'lık alt sınıra refah payı eklemesiyle zam yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ

Zammın yüzde 40 olması durumunda yeni asgari ücret 15 bin 963 liraya çıkacak. Zam yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.