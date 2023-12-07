Ocak 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak ve asgari ücret ne kadar soruları gündeme geliyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücret Ocak 2024 zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Asgari ücret Ocak 2024 zammı ne kadar olacak ve asgari ücrete ne kadar zam gelecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi. Asgari ücret Ocak 2024 zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET OCAK 2024 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin olarak "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek." dedi.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşayı yolunda durmadan mücadele etmeyi sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Yeter ki, 85 milyon olarak birliğimize sıkı sahip çıkalım. Aramıza fitne sokulmasına izin vermeyelim. Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. İnşallah 2028'i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımdan dünyanın sayılı güçlerinin arasında olarak karşılayacağız." ifadelerini kullandı.