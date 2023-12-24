Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair konuşan Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek." dedi. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte kesinleşecek?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 7 milyona yakın çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. Rakam cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz" dedi. Buna göre asgari ücretin Cuma günü açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI TARİH

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair konuşan Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.