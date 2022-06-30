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Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

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Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına bugün saat 15.30'da basına kapalı olarak devam edecek. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakamın açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına bugün saat 15.30'da basına kapalı olarak devam edecek. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından Asgari ücret ne zaman açıklanacak, merak edildi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.

Komisyonun bugün çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Asgari Ücret Gündem Ekonomi Haberler

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