ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman belli olacak?

2025 yılı asgari ücret görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Asgari ücret ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü gerçekleştirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı merak konusu oluyor. Peki, asgari ücret ikinci toplantı ne zaman yapılacak ve 2025 yılı için asgari ücret ne zaman belli olacak? Türkiye'de yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanın doğrudan etkilendiği asgari ücret, aynı zamanda diğer maaşlara da dolaylı olarak yansıyor. "2025 asgari ücret ne zaman belli olacak?" sorusunun cevabı ise Aralık ayının son haftasında netleşmesi bekleniyor. Peki, yeni yıl için yapılacak zam oranı nasıl belirlenecek? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISINDA NE KONUŞULDU?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretle ilgili, "Konuya hem çalışan hem işveren gözüyle iki perspektiften bakıyoruz. Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyonda işveren heyetine başkanlık yapan TİSK Genel Sekreteri Koç, toplantıdaki konuşmasında, asgari ücret görüşmelerini tüm taraflara fayda sağlayacak bir kararla tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Işıkhan, geleneksel anlayışta işçinin alın teri ile sermayenin bir mücadele ve çatışma içinde olduğunun varsayıldığını dile getirerek, bu varsayımın hem bugünün dünyasının gerçeklerini hem ülkenin kalkınma ideallerini hem de emeğe bakışlarını yansıtmaktan uzak olduğunu söyledi. Işıkhan, "Bizler, emeğin değer gördüğü, alın teriyle sermayenin birbirini tamamladığı bir sistemi inşa etmeyi hedefliyoruz. Çünkü Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesini, ancak ve ancak işçi ve işverenin el ele verdiği, aynı hedef doğrultusunda yürüdüğü bir düzenle gerçekleştirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu, aynı zamanda sosyal adaletin, dayanışmanın ve birlikte büyüme iradesinin güçlü bir şekilde ortaya konduğu bir idealdir. Bizler de bu vizyonda, salt ekonomik büyümeyi hedefleyen kuru stratejilerle değil, insanı, emeği, alın terini ve dayanışmayı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz." dedi.