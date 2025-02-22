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ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI CANLI İZLE!İngiltere Premier Lig Arsenal-West Ham United maçı ne zaman?

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI CANLI İZLE!İngiltere Premier Lig Arsenal-West Ham United maçı ne zaman?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor! Arsenal, kendi sahasında West Ham United'ı konuk ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında 3 puan hedefliyor. Peki, Arsenal-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, sahasında West Ham United'ı konuk ediyor. Şampiyonluk hedefleyen Mikel Arteta'nın ekibi, geçtiğimiz hafta Leicester City'yi 2-0 mağlup ederek formunu sürdürdü. Ligde 25 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Arsenal, Declan Rice ve Odegaard liderliğinde 3 puanı hedefliyor. Kümede kalma mücadelesi veren West Ham United ise Graham Potter yönetiminde toparlanmak istiyor. 27 puanla 16. sırada bulunan ekip, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilmişti. Peki, Arsenal-West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte,İngiltere Premier Lig Arsenal-West Ham United maçı canlı yayın linki ve detaylar…

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda West Ham United'ı konuk edecek. 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak olan mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI CANLI İZLE!İngiltere Premier Lig Arsenal-West Ham United maçı ne zaman?Arsenal-West Ham United

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇINDA İLK 11'LER KİM?

Arsenal'in muhtemel ilk 11'i:

  • Kaleci: Aaron Ramsdale
  • Defans: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly
  • Orta Saha: Thomas Partey, Declan Rice, Martin Ødegaard
  • Forvet: Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus

West Ham United'ın muhtemel ilk 11'i:

  • Kaleci: Lukasz Fabianski
  • Defans: Vladimír Coufal, Kurt Zouma, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri
  • Orta Saha: Tomáš Soucek, Edson Álvarez, Lucas Paquetá
  • Forvet: Jarrod Bowen, Michail Antonio, Saïd Benrahma

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ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI CANLI İZLE!İngiltere Premier Lig Arsenal-West Ham United maçı ne zaman?Arsenal-West Ham United maçı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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