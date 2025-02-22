ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI CANLI İZLE!İngiltere Premier Lig Arsenal-West Ham United maçı ne zaman?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, sahasında West Ham United'ı konuk ediyor. Şampiyonluk hedefleyen Mikel Arteta'nın ekibi, geçtiğimiz hafta Leicester City'yi 2-0 mağlup ederek formunu sürdürdü. Ligde 25 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Arsenal, Declan Rice ve Odegaard liderliğinde 3 puanı hedefliyor. Kümede kalma mücadelesi veren West Ham United ise Graham Potter yönetiminde toparlanmak istiyor. 27 puanla 16. sırada bulunan ekip, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilmişti. Peki, Arsenal-West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte,İngiltere Premier Lig Arsenal-West Ham United maçı canlı yayın linki ve detaylar…

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda West Ham United'ı konuk edecek. 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak olan mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal-West Ham United

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇINDA İLK 11'LER KİM?

Arsenal'in muhtemel ilk 11'i:

Kaleci: Aaron Ramsdale

Defans: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly

Orta Saha: Thomas Partey, Declan Rice, Martin Ødegaard

Forvet: Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus

West Ham United'ın muhtemel ilk 11'i:

Kaleci: Lukasz Fabianski

Defans: Vladimír Coufal, Kurt Zouma, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri

Orta Saha: Tomáš Soucek, Edson Álvarez, Lucas Paquetá

Forvet: Jarrod Bowen, Michail Antonio, Saïd Benrahma

Arsenal-West Ham United maçı