Arka Sokaklar 632. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 631. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları! Yeni bölüm fragmanı - Haberler

Kanal D'nin beğenilen dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 632. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 631. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Pınar'ın hayatı tehlikede!

Cemal ailesiyle ilgili bilgileri öğrendikten sonra şok olmuştur. Ablasıyla tanışmaya gider ama çok öfkelidir. Öte yandan çaylak Alper, ekibi zaman zaman zor durumlara sokar. Engin ise, evliliğinde yaşanan bir yanlış anlaşılma ile uğraşmaktadır. Pınar da kendisini zor bir durumun içinde bulur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 632. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 632. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 631. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Haziran 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 630. Bölümünde hapisten kaçan silah kaçakçısı Şahin, ortalığı yangın yerine döndürüyor!

Ayfer'i rehin alan Şahin alt edilir. Şahin hapishaneye gönderilirken Ayfer ise rehabilitasyon merkezine yatırılır. Henüz intikam almaktan vazgeçmeyen Şahin'in bir planı daha vardır.

Üç genç bir market soygununa karışır. Soygundan kazandıkları paranın etkisiyle mutluluktan uçan gençlerin henüz bilmedikleri bir şey vardır. Soydukları market mafya babası Aybars'a aittir. Ekibimiz soyguncuları ararken mafya babası Aybars ve adamları da boş durmayacaktır.

Fadik isimli sokakta mendil satan küçük bir kız kaza geçirir. Kızı hastaneye götüren Ezgi ve Cemal Fadik'in annesi Esma ile tanışır. Esma Cemal'e tuhaf davranmaktadır. Cemal, Esma'nın bu davranışının sebebini anlayamaz.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 10 Haziran Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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