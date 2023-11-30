Son zamanlarda sosyal medya üzerinde yer almakta olan iddiaların ardından Arda Turan dolandırıldı mı? Sorusu merak konusu oluyor ve böylece araştırılıyor. Peki, Arda Turan dolandırıldı mı? Arda Turan ne kadar, kaç TL dolandırıldı?

Konuyla ilgili ilk kez net bir açıklama yapan Turan, "Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi. Peki, Arda Turan dolandırıldı mı? Arda Turan ne kadar, kaç TL dolandırıldı?

ARDA TURAN DOLANDIRILDI MI?

Fatih Terim Fon'u adı altında Seçil Erzan tarafından 7.5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Turan, "Adalete olan saygımdan tek kelime açıklama yapmayacağım'' ifadelerini kullandı. Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor. Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adının geçmesinden dolayı "Fatih Terim Fonu" olarak anılan olayın yankıları sürerken Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu da inceleme başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.