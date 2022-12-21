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Arda Güler'in sakatlığı geçti mi? Arda Güler iyileşti mi, sahalara ne zaman dönecek?

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Arda Güler'in sakatlığı geçti mi? Arda Güler iyileşti mi, sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'de sakatların durumu iyiye gidiyor. A Milli Takım dönüşünde sakatlık geçiren Arda Güler, çalışmalara başladı. Peki, Arda Güler'in sakatlığı geçti mi? Arda Güler iyileşti mi, sahalara ne zaman dönecek?

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Arda Güler'in sakatlığı geçti mi? Fenerbahçe'de sakatların durumu iyiye gidiyor. A Milli Takım dönüşünde sakatlık geçiren Arda Güler, çalışmalara başladı. Peki, Arda Güler'in sakatlığı geçti mi? Arda Güler iyileşti mi, sahalara ne zaman dönecek? İşte detaylar...

Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler sakatlığı atlattı. Arda, Trabzonspor maçının hazırlıklarında yer aldı. Öte yandan Altay Bayındır da takıma dahil edildi.

Arda Güler'in sakatlığı geçti mi? Arda Güler iyileşti mi, sahalara ne zaman dönecek?

Belinden problem yaşayan Altay Bayındır da takıma döndü. Hazırlık maçlarında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında kalede olma ihtimali yüksek görülüyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı en ciddi olan isim ise Joao Pedro. Brezilyalı forvetin dönüşü yaklaşık 2 aylık bir süreyi bulabilir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Fenerbahçe Arda Güler Gündem Spor Haberler

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