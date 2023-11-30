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Aralık ayı sözleri ve Aralık ayı sözleri! En güzel, anlamlı, Aralık ayı sözleri ve mesajları!

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Aralık ayı sözleri araştırılıyor. 2023 senesinin 11.ayına girmiş bulunuyoruz. Vatandaşlar Aralık ayı sözleri ve Aralık ayı sözleri! En güzel, anlamlı, Aralık ayı sözleri ve mesajları araması yapıyor. İşte detaylar...

2023 senesinin son ayı olan Aralık ayına girmemizle beraber vatandaşları yıl sonu heyecanı sardı. 11. ay olan Aralık ayı ile ilgili mesajlar ise merak edildi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere Aralık ayı sözleri ve Aralık ayı sözleri! En güzel, anlamlı, Aralık ayı sözleri ve mesajları

ARALIK AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI!

"Eylül bitti, ekim de bitecek. Kasım da ellerin üşüyecek, Aralık'ta ısınmak için geleceksin biliyorum."

Sevginin sıcaklığı Aralık'ın soğuk günlerinde hissedilir.

Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, Eylül sarıyla, Aralık beyazla özdeştir.

Hoşgeldin Aralık ayı, hoşgeldin hüzün ve aşkın en güzel yaşanacağı ay...

"Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor..."

Kasımda aşk başka mıdır bilmem, ben seni Aralık'sız sevdim!

Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.

Bugün 1 Aralık, kış mevsiminin ilk günü hoş geldi. Yılın son ayı, huzurlu, mutlu, neşeli ve bol kazançlı geçmesi dileğiyle.

Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.

Üşüdüysen söyle sevgilim, seni bir kat daha seveyim. - Cemal Süreya

Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar.

Osman Demir
Osman Demir
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