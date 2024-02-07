Taraftarlar ara transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Birçok kişi transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldığını araştırıyor. Başta Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere birçok takım ara transfer dönemini olumlu şekilde değerlendirdi. Peki, ara transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu ne zaman sona eriyor? Ara transfer için son günler! Detaylar haberimizde...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de bu sezon ara transfer dönemi 11 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı. Türk Futbol Federasyon'undan (TFF) yapılan açıklamaya göre transfer ve tescil işlemleri için son tarih 9 Şubat 2024 olarak belirlendi. Trendyol Süper Lig'de takımların transferleri TFF'ye bildirmesi için 9 Şubat cuma gününe kadar süresi bulunuyor. Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Jonas Svensson'u kadrosuna kattı. Aynı şekilde, Premier Lig ekibi Nottingham Forest, stoper oyuncusu Joe Worrall'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıklamıştı. 27 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon Nottingham Forest formasıyla 8 maçta görev aldı.

Trabzonspor'da ise ara transfer döneminde üzücü ayrılıklar peş peşe geldi. Fenerbahçe ise Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını açıkladı. Çağlar: "Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Gerçekten dışarıdan izlediğimde şu anki kadar hissedemiyordum. Ama şu an işin içine girince bir aile ortamı, bir birliktelik… Maçların sonuçlarının nasıl çıktığını daha iyi anlayabiliyorum. Antrenman programlarımız gerçekten iyi, iyi çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı %100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Bu da birleşince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha rahat alabiliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canı gönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum. Çoğuyla karşılıklı oynadım, onlarla da iyi iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu."