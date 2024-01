28 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan AOK - Panathinaikos maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise AOK - Panathinaikos CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, AOK - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? AOK - Panathinaikos maçı nereden izlenir?

AOK - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PAOK ile Panathinaikos arasındaki Yunanistan Süper Ligi maçı, 28 Ocak Pazar günü saat 21:30'da Selanik'te, Stadio Toumbas Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli mücadele, Türkiye'de S Sport Plus ve TV 8 Buçuk kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilirken, TV 8 Buçuk kanalı ise Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Futbol tutkunları, bu müsabakayı S Sport Plus veya TV 8 Buçuk üzerinden takip ederek heyecan dolu anları yaşayabilirler.