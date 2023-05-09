AÖF final sınavları online mi 2023? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Final sınavları yüz yüze mi? AÖF final online mı yapılacak?

AÖF final sınavlarını heyecanla bekleyen öğrenciler arama motorlarında AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mı? sorularına yanıt aradı. AÖF sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak edilirken AÖF final sınavları online mi? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final online mı yapılacak? sorularına yanıt arandı. İşte Açıköğretim sınav tarihleri 2023!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AÖF sınavlarının online olup olmadığını merakla araştırıyor. Arama motorlarında en çok aratılanlar arasında AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mı? soruları yer alıyor. Peki, AÖF final sınavları online mi? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final online mı yapılacak? Açıköğretim sınav tarihleri 2023! Detaylar haberimizde.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte, Açıköğretim (AÖF) final sınavları 27-28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecektir.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI 2023?

AÖF final sınavlarının online olması tahmin ediliyor fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖF vize sınavları online olarak gerçekleşmişti.