Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman olacak ve 2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu araştırılıyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman olacak? 2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman olacak ve 2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu araştırılıyor. Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman sorularına yanıt aranıyor. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman olacak? 2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN OLACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında https://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir.

Bununla beraber, depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.