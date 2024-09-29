Üye Girişi
Haberler

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti!

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonucu ve özeti merakla bekleniyor. Futbol severler, Antalyaspor- Fenerbahçe maçında kimin sahadan galip ayrıldığını araştırıyor. Maçın detayları ve skoru için haberimizi okuyabilirsiniz.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleştirilen maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Her iki takım da sahaya galibiyet amacıyla çıkarak, taraftarlarına unutulmaz bir futbol deneyimi sunmayı hedefledi. Maç, Corendon Airlines Par Antalya Stadyumu'nda yapıldı ve saat 19.00'da başladı. Peki, Antalyaspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte, Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti!

İLK 11'LER

Antalyaspor : Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski, Petrusenko, Erdal Rakip, Townsend, Djenepo, Samudio

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti!

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ilk yarısında iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı, ancak kalecilerin başarılı performanslarıyla goller gelmedi.

2. Dakika: Mert Müldür'ün sağ kanattan yaptığı ortada, kaleci Piric'in müdahalesi sonrasında arka direkten dönen topu Szymanski kontrol etti. Veysel Sarı, topu çizgiden çıkararak Antalyaspor'u tehlikeden kurtardı.

9. Dakika: Veysel Sarı'nın ceza sahası içindeki kafa vuruşunu, kaleci Livakovic rahatlıkla kontrol etti.

12. Dakika: Kaluzinski'nin ceza alanı dışından yaptığı sert şut, yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Livakovic, bu topu kontrol altına aldı.

14. Dakika: Djenepo'nun sol çaprazdan çektiği şut, üstten auta çıktı ve Antalyaspor'un bir başka fırsatı kaçırmasına neden oldu.

19. Dakika: Amrabat'ın ceza dışından çektiği sert şut, az farkla üstten dışarıya gitti.

41. Dakika: Saint-Maximin'in sol çaprazdan çektiği şut, kaleci Piric'in müdahalesiyle kalesinde tehlike oluşturmadı.

45+2. Dakika: Tadic'in pasıyla buluşan Dzeko, ceza alanı sağ çaprazından vurdu ancak kaleci Piric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

İlk yarının sonunda, her iki takım da karşılıklı ataklarla bir gol bulamazken, maça dair gerilim ve heyecan devam etti.

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti!

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, güçlü kadrosu ve hızlı oyunuyla rakibine baskı yaparken, Antalyaspor da ev sahibi avantajını kullanarak skoru değiştirmek için mücadele etti. Maçın kritik anları, özellikle her iki takımın da gol bulmaya çalıştığı bölümlerde yaşandı. Gözler ikinci yarıda atılacak gollere çevrildi. Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Antalyaspor Antalyaspor Soğuk Haber Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Spor

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurmaya başladı

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurmaya başladı

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti

Elinde pankartla gezen genç kadın, ne istediğini herkese ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });