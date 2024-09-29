ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti!

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleştirilen maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Her iki takım da sahaya galibiyet amacıyla çıkarak, taraftarlarına unutulmaz bir futbol deneyimi sunmayı hedefledi. Maç, Corendon Airlines Par Antalya Stadyumu'nda yapıldı ve saat 19.00'da başladı. Peki, Antalyaspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte, Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti!

İLK 11'LER

Antalyaspor : Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski, Petrusenko, Erdal Rakip, Townsend, Djenepo, Samudio

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ilk yarısında iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı, ancak kalecilerin başarılı performanslarıyla goller gelmedi.

2. Dakika: Mert Müldür'ün sağ kanattan yaptığı ortada, kaleci Piric'in müdahalesi sonrasında arka direkten dönen topu Szymanski kontrol etti. Veysel Sarı, topu çizgiden çıkararak Antalyaspor'u tehlikeden kurtardı.

9. Dakika: Veysel Sarı'nın ceza sahası içindeki kafa vuruşunu, kaleci Livakovic rahatlıkla kontrol etti.

12. Dakika: Kaluzinski'nin ceza alanı dışından yaptığı sert şut, yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Livakovic, bu topu kontrol altına aldı.

14. Dakika: Djenepo'nun sol çaprazdan çektiği şut, üstten auta çıktı ve Antalyaspor'un bir başka fırsatı kaçırmasına neden oldu.

19. Dakika: Amrabat'ın ceza dışından çektiği sert şut, az farkla üstten dışarıya gitti.

41. Dakika: Saint-Maximin'in sol çaprazdan çektiği şut, kaleci Piric'in müdahalesiyle kalesinde tehlike oluşturmadı.

45+2. Dakika: Tadic'in pasıyla buluşan Dzeko, ceza alanı sağ çaprazından vurdu ancak kaleci Piric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

İlk yarının sonunda, her iki takım da karşılıklı ataklarla bir gol bulamazken, maça dair gerilim ve heyecan devam etti.

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, güçlü kadrosu ve hızlı oyunuyla rakibine baskı yaparken, Antalyaspor da ev sahibi avantajını kullanarak skoru değiştirmek için mücadele etti. Maçın kritik anları, özellikle her iki takımın da gol bulmaya çalıştığı bölümlerde yaşandı. Gözler ikinci yarıda atılacak gollere çevrildi. Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi.