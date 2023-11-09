Atatürk'ün Ölümünün 85. Yıldönümü Anma Programı kapsamında Türk Yıldızları Antalya'da uçuş gösterisi düzenledi. Gösteriyi takip etmek isteyen vatandaşlar ise Antalya Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta? 10 Kasım Antalya Solotürk gösterisi nerede? sorularına yanıt aradı.

Antalya Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta? 10 Kasım Antalya Solotürk gösterisi nerede?

10 Kasım Cuma gününe kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar Atatürk'ü anma programlarını takip etmeye başladı. Merak edilenler arasında ise Antalya Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta? 10 Kasım Antalya Solotürk gösterisi nerede? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

ANTALYA TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları "Ata'ya Saygı 10 Kasım Özel Gösterisi' saat 14.00'te başlayacak.

Antalya Valiliği internet sitesinde gösteri programı ile ilgili açıklama şöyle oldu:

"Çelenk Sunma Töreni

-Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması.09:00

-Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık Saygı Duruşu veİstiklal Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesi ve

Bayrağın yarıya indirilmesi.09:05

Anma Töreni

-Atatürk Kültür Merkezi'nde Anma Programı.10.00

-Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda Fotoğraf Sergisi11.00

Diğer Etkinlikler

-Türk Yıldızları "Ata'ya Saygı 10 Kasım Özel Gösterisi'14.00

Olbia Kent Meydanı / Konyaaltı"