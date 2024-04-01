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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Antalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Antalya Yerel Seçim sonuçları!

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31 Mart Antalya Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Antalya Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %48,64 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Muhittin Böcek belediye başkanı seçildi. Peki, Muhittin Böcek kimdir?

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Antalya Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Muhittin Böcek %48,64 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Antalya 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Antalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Antalya Yerel Seçim sonuçları!

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ANTALYA'DA YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Adana Belediye Başkanı CHP'nin adayı %48,64 oy alarak Muhittin Böcek oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Antalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Antalya Yerel Seçim sonuçları!

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin BÖCEK 1962 yılında Konyaaltı'nın Uncalı Mahallesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin Böcek, doğduğundan bu yana Konyaaltı'nda yaşıyor.

Muhittin Böcek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş kazanmıştır.

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