Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü- Amedspor maçı hangi kanalda? ZTK Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur kura çekimi yapıldı. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Ankaragücü'nün rakibi Amedspor takımı oldu. Futbolseverler ise Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Ankaragücü- Amedspor maçı var. Peki, Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman?

Ankaragücü- Amedspormaçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Ankaragücü'nün rakibi Amedspor takımı oldu. Futbolseverler ise Ankaragücü- Amedspormaçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Ankaragücü- Amedspormaçı var. Peki, Ankaragücü- Amedspormaçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Ankaragücü- Amedspormaçı ne zaman? İşte Ankaragücü- Amedspormaçı hakkında merak edilenler...

ANKARAGÜCÜ- AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Amedspor karşı karşıya gelecek. TFF tarafından henüz ZTK Ankaragücü- Amedspormaçı hakkında detaylar belirlenmedi. TFF tarafından Ankaragücü- Amedspormaçı tarihi belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor

Rizespor - Kırklarelispor