Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü- Amedspor maçı hangi kanalda? ZTK Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur kura çekimi yapıldı. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Ankaragücü'nün rakibi Amedspor takımı oldu. Futbolseverler ise Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Ankaragücü- Amedspor maçı var. Peki, Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman?
Ankaragücü- Amedspormaçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Ankaragücü'nün rakibi Amedspor takımı oldu. Futbolseverler ise Ankaragücü- Amedspormaçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Ankaragücü- Amedspormaçı var. Peki, Ankaragücü- Amedspormaçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Ankaragücü- Amedspormaçı ne zaman? İşte Ankaragücü- Amedspormaçı hakkında merak edilenler...
ANKARAGÜCÜ- AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Amedspor karşı karşıya gelecek. TFF tarafından henüz ZTK Ankaragücü- Amedspormaçı hakkında detaylar belirlenmedi. TFF tarafından Ankaragücü- Amedspormaçı tarihi belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor
Rizespor - Kırklarelispor