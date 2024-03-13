Üye Girişi
Haberler

ANKARA SEÇİN ANKET SONUÇLARI | Seçimlerinde hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir?

Güncelleme:

ANKARA SEÇİN ANKET SONUÇLARI | Seçimlerinde hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir? Ankara'da yapılacak seçimler öncesi anket sonuçları merak konusu oldu. Hangi adayın önde olduğunu belirleyen anketlerde son durum nedir? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Ankara 31 Mart Yerel Seçim anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Ankara seçim anketi 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! Detaylar haberimizdedir…

ANKARA SEÇİM ANKETLERİNDE KİM ÖNDE?

ANKARA SEÇİN ANKET SONUÇLARI | Seçimlerinde hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi Turgut Altınok Mansur Yavaş Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Mardin Nusaybin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Nusaybin adayı Gülbin Şahin Dağhan kimdir? DEM Parti Mardin Midyat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Midyat adayı Hikmet Duman kimdir? DEM Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Mazıdağı adayı Kudret Uçuk kimdir? Feride Şimşek kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Feride Şimşek kaç yaşında, nereli? Kadir Kumbul kimdir? CHP Antalya Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul kaç yaşında, nereli? Mesut Eray kimdir? AK Parti Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray kaç yaşında, nereli? Şerif Ali Erten kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Şerif Ali Erten kaç yaşında, nereli? Meral Özdoğanlı kimdir? Gelecek Partisi Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı kaç yaşında, nereli? Ümit Uysal kimdir? CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Kızıltepe adayı Zeyni İpek kimdir? DEM Parti Mardin Derik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Derik adayı Songül Özbahçeci kimdir? Mehmet Cemal Öztaylan kimdir? AK Parti Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayı Mehmet Cemal Öztaylan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Dargeçit adayı Asya Gezer kimdir? Niyazi Nefi Kara kimdir? CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara kaç yaşında, nereli? Ercan Sönmez kimdir? Gelecek Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title