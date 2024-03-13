ANKARA SEÇİN ANKET SONUÇLARI | Seçimlerinde hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir?

Ankara 31 Mart Yerel Seçim anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Ankara seçim anketi 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! Detaylar haberimizdedir…

ANKARA SEÇİM ANKETLERİNDE KİM ÖNDE?

Mansur Yavaş %31,6

%31,6 Osman Gökçek %20,2

Turgut Altınok %14,9

%14,9 Fethi Yaşar %7,6

Kürşat Zorlu %7,1

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.