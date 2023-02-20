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Ankara'da deprem oldu mu? Ankara deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Ankara'da deprem oldu mu? Ankara deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem oldu mu? Ankara deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Ankara deprem mi oldu? sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Zaman zaman meydana gelen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Ankara deprem mi oldu? sorusuna internet üzerinde cevap arıyor. Peki, Ankara'da deprem oldu mu? Ankara deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD ve Kandilli deprem listesi! İşte detaylar haberimizde...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 19.02.2023 (dün) saat 21.35'te merkez üssü Beypazarı- Hırkatepe olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.2 olarak ölçüldü.

Ankara'da deprem oldu mu? Ankara deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Ankara'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ANKARA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- KANDİLLİ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kandilli Deprem Ankara AFAD Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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