Amerika'daki Wells Fargo bankası, 'Mouse Hareket Ettirici' kullanarak çalışıyormuş gibi yapan çok sayıda işçiyi işten çıkardı

Amerika'nın önde gelen bankalarından Wells Fargo, patronlarını çalışıyormuş gibi kandırmak için 'mouse hareket ettirici' kullandıkları ortaya çıkan bir düzineden fazla evden çalışan çalışanını işten çıkardı.

Pandemi sırasında 'mouse jigglers' olarak da bilinen bu cihazlar, evden çalışırken patronlarının gözetiminden kaçmak isteyen personel arasında popülerlik kazandı. Bu cihazlar, kullanıcıların bilgisayar farelerini otomatik olarak hareket ettirerek saatlerce masalarından uzak kalmalarına olanak tanıyordu.

Wells Fargo, servet ve yatırım yönetimi departmanındaki çalışanlarını, aktif çalışma izlenimi veren bu cihazları kullandıkları iddiasıyla işten çıkardı. Olay, Finansal Endüstri Düzenleme Otoritesine yapılan açıklamalarla ortaya çıktı.

Wells Fargo, 2016 yılında çalışanlarının sahte müşteri hesapları açtığının ortaya çıkmasından sonra itibarını düzeltmeye çalışıyordu. Bir şirket sözcüsü, "Wells Fargo, çalışanlarını en yüksek standartlara göre değerlendirir ve etik dışı davranışlara tolerans göstermez," dedi.

Diğer büyük firmalar da çalışanlarını ofise geri getirmek için çeşitli izleme yöntemleri kullanıyor. Hukuk firması Hogan Lovells, avukatların Londra ve Birmingham ofislerine ne sıklıkta geldiklerini görmek için giriş kartlarını takip ediyor. Clifford Chance, Slaughter and May ve denetçi EY de ofis katılımını izlediklerini kabul etti.

Şubat ayında, BP yöneticisinin kocası, karısının büyük bir anlaşma hakkında konuşmasını duyarak içeriden bilgi ticareti yaptığını kabul etti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Tyler Loudon'un bu dinleme sonucunda 1.4 milyon sterlin yasa dışı kar elde ettiğini belirtti ve eşi de işini kaybetti.