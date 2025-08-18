TFF 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacak olan Amedspor ile Erzurumspor FK, bugüne kadar oynadıkları 6 maçta Erzurumspor'un 3 galibiyeti, Amedspor'un 1 galibiyeti ve 2 beraberlik ile tamamlanan mücadele geçmişine sahip olup, bu yeni randevuda her iki takım da sahadan üstünlükle ayrılmak için mücadele edecek. Amedspor-Erzurumspor maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Amedspor-Erzurumspor maçı ne zaman? Amedspor-Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Amedspor ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele, 18 Ağustos Pazartesi günü TFF 1. Lig'in 2. haftasında gerçekleşecek.

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Amedspor ile Erzurumspor FK karşılaşması, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NERDE OYNANACAK?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Amedspor ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele, 18 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşecek.

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Amedspor ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşma, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. Bölge derbisi olarak nitelendirilen bu önemli müsabaka, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.