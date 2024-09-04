Altın Ayakkabı, Avrupa futbolunda sezon boyunca lig maçlarında en fazla gol atan futbolcuya verilen prestijli bir ödüldür. Altın Ayakkabı'nın ne olduğu ve kimlere verildiği merak ediliyor.Bu ödül, Avrupa'nın en iyi golcüsünü onurlandırmak amacıyla verilir ve futbol dünyasında büyük bir itibara sahiptir. Altın Ayakkabı'nın neden verildiği araştırılıyor. Peki, Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir?

ALTIN AYAKKABI NEDİR?

Altın Ayakkabı (Golden Shoe), Avrupa'da sezon boyunca lig maçlarında en fazla gol atan futbolcuya verilen prestijli bir ödüldür. Bu ödül, Avrupa futbolunun en golcü oyuncusunu onurlandırmak amacıyla verilir.

ALTIN AYAKKABI KİMLERE, NEDEN VERİLİR?

Altın Ayakkabı ödülü, Avrupa'nın en üst düzey liglerinde oynayan oyuncuların lig maçlarında attıkları goller üzerinden hesaplanır. Ancak her lig aynı puan çarpanına sahip değildir. Liglerin UEFA sıralamasına göre zorluk dereceleri belirlenir ve bu zorluk derecesine göre her gol için farklı bir puan çarpanı uygulanır.

ALTIN AYAKKABI SAHİBİ FUTBOLCULAR

1968–69 Bulgaristan Petar Zhekov

1969–70 Batı Almanya Gerd Müller

1970–71 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Josip Skoblar

1971–72 Batı Almanya Gerd Müller

1972–73 Portekiz Eusébio

1973–74 Arjantin Hector Yazalde

1974–75 Romanya Dudu Georgescu

1975–76 Kıbrıs Sotiris Kaiafas Omonia

1976–77 Romanya Dudu Georgescu

1977–78 Avusturya Hans Krankl

1978–79 Hollanda Kees Kist

1979–80 Belçika Erwin Vandenberg Lierse

1980–81 Bulgaristan Georgi Slavkov

1981–82 Hollanda Wim Kief Ajax

1982–83 Portekiz Fernando Gomes

1983–84 Galler Ian Rush

1984–85 Portekiz Fernando Gomes

1985–86 Hollanda Marco van Basten

1986–87 Avusturya Toni Polster

1987–88 Türkiye Tanju Çolak

1988–89 Romanya Dorin Mateu?

1989–90 Bulgaristan Hristo Stoiçkov

1991–92 İskoçya Müttefik McCoist

1992–93 İskoçya Müttefik McCoist

1993–94 Galler David Taylor

1994–95 Ermenistan Arsen Avetisyan

1995–96 Gürcistan (ülke) Zviad Endeladze

1997–98 Yunanistan Nikos Machlas

1998–99 Brezilya Mario Jardel

1999–2000 İngiltere Kevin Phillips

2000–01 İsveç Henrik Larsson

2001–02 Brezilya Mario Jardel

2002-03 Hollanda Roy Makaay

2003–04 Fransa Thierry Henry

2004–05 Fransa Thierry Henry

2005–06 İtalya Luca Toni

2006–07 İtalya Francesco Totti

2007–08 Portekiz Cristiano Ronaldo

2008–09 Uruguay Diego Forlan

2009–10 Arjantin Lionel Messi

2010–11 Portekiz Cristiano Ronaldo

2011–12 Arjantin Lionel Messi

2012–13 Arjantin Lionel Messi

2013–14 Uruguay Luis Suarez

2014–15 Portekiz Cristiano Ronaldo

2015–16 Uruguay Luis Suarez

2016–17 Arjantin Lionel Messi

2017–18 Arjantin Lionel Messi

2018–19 Arjantin Lionel Messi

2019–20 İtalya Ciro ImmobileLazio

2020–21 Polonya Robert Lewandowski

2021–22 Polonya Robert Lewandowski

2022–23 Norveç Erling Haaland

2023–24 İngiltere Harry Kane