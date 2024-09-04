Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir?
Altın Ayakkabı, Avrupa'da sezon boyunca lig maçlarında en fazla gol atan futbolcuya verilen prestijli bir ödül. Bu ödül, Avrupa futbolunun en golcü oyuncusunu onurlandırmak amacıyla veriliyor. Peki, Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir?
Altın Ayakkabı, Avrupa futbolunda sezon boyunca lig maçlarında en fazla gol atan futbolcuya verilen prestijli bir ödüldür. Altın Ayakkabı'nın ne olduğu ve kimlere verildiği merak ediliyor.Bu ödül, Avrupa'nın en iyi golcüsünü onurlandırmak amacıyla verilir ve futbol dünyasında büyük bir itibara sahiptir. Altın Ayakkabı'nın neden verildiği araştırılıyor. Peki, Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir?
ALTIN AYAKKABI NEDİR?
Altın Ayakkabı (Golden Shoe), Avrupa'da sezon boyunca lig maçlarında en fazla gol atan futbolcuya verilen prestijli bir ödüldür. Bu ödül, Avrupa futbolunun en golcü oyuncusunu onurlandırmak amacıyla verilir.
ALTIN AYAKKABI KİMLERE, NEDEN VERİLİR?
Altın Ayakkabı ödülü, Avrupa'nın en üst düzey liglerinde oynayan oyuncuların lig maçlarında attıkları goller üzerinden hesaplanır. Ancak her lig aynı puan çarpanına sahip değildir. Liglerin UEFA sıralamasına göre zorluk dereceleri belirlenir ve bu zorluk derecesine göre her gol için farklı bir puan çarpanı uygulanır.
ALTIN AYAKKABI SAHİBİ FUTBOLCULAR
1968–69 Bulgaristan Petar Zhekov
1969–70 Batı Almanya Gerd Müller
1970–71 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Josip Skoblar
1971–72 Batı Almanya Gerd Müller
1972–73 Portekiz Eusébio
1973–74 Arjantin Hector Yazalde
1974–75 Romanya Dudu Georgescu
1975–76 Kıbrıs Sotiris Kaiafas Omonia
1976–77 Romanya Dudu Georgescu
1977–78 Avusturya Hans Krankl
1978–79 Hollanda Kees Kist
1979–80 Belçika Erwin Vandenberg Lierse
1980–81 Bulgaristan Georgi Slavkov
1981–82 Hollanda Wim Kief Ajax
1982–83 Portekiz Fernando Gomes
1983–84 Galler Ian Rush
1984–85 Portekiz Fernando Gomes
1985–86 Hollanda Marco van Basten
1986–87 Avusturya Toni Polster
1987–88 Türkiye Tanju Çolak
1988–89 Romanya Dorin Mateu?
1989–90 Bulgaristan Hristo Stoiçkov
1991–92 İskoçya Müttefik McCoist
1992–93 İskoçya Müttefik McCoist
1993–94 Galler David Taylor
1994–95 Ermenistan Arsen Avetisyan
1995–96 Gürcistan (ülke) Zviad Endeladze
1997–98 Yunanistan Nikos Machlas
1998–99 Brezilya Mario Jardel
1999–2000 İngiltere Kevin Phillips
2000–01 İsveç Henrik Larsson
2001–02 Brezilya Mario Jardel
2002-03 Hollanda Roy Makaay
2003–04 Fransa Thierry Henry
2004–05 Fransa Thierry Henry
2005–06 İtalya Luca Toni
2006–07 İtalya Francesco Totti
2007–08 Portekiz Cristiano Ronaldo
2008–09 Uruguay Diego Forlan
2009–10 Arjantin Lionel Messi
2010–11 Portekiz Cristiano Ronaldo
2011–12 Arjantin Lionel Messi
2012–13 Arjantin Lionel Messi
2013–14 Uruguay Luis Suarez
2014–15 Portekiz Cristiano Ronaldo
2015–16 Uruguay Luis Suarez
2016–17 Arjantin Lionel Messi
2017–18 Arjantin Lionel Messi
2018–19 Arjantin Lionel Messi
2019–20 İtalya Ciro ImmobileLazio
2020–21 Polonya Robert Lewandowski
2021–22 Polonya Robert Lewandowski
2022–23 Norveç Erling Haaland
2023–24 İngiltere Harry Kane