Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman dönecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Peki, Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman dönecek?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dönüş tarihinin ertelenmesi hakkında SpaceX şu açıklamayı yaptı: "Florida kıyılarındaki toparlanma havası, Dragon ve Ax-3 mürettebatının karadan ayrılıp güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmesi açısından elverişsiz olmaya devam ediyor. Artık Dragon'un ISS'den ayrılması için en erken 6 Şubat Salı günü hedefleniyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."