Alman lidere ayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi karşılama

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Katar ziyareti sırasında havalimanında hiçbir Katarlı üst düzey yetkili tarafından karşılanmaması ve yarım saat uçak kapısında bekletilmesi yankı uyandırmıştı. Dün Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise büyük bir törenle ve üst düzey isimler tarafından karşılandı.

Geçtiğimiz hafta Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildi. Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı. Dün Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üst düzey Katarlı isimler tarafından resmi bir törenle karşılandı. Bu nedenle liderlerin havalimanındaki kareleri karşılaştırıldı.

ALMAN LİDERİNİ KARŞILAMAYA HİÇBİR KATARLI YETKİLİ GİTMEDİ

Cumhurbaşkanı Steinmeier, geçen hafta uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görüldü. Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı. Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.