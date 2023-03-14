Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Haydar Hakverdi hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Haydar Hakverdi'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Haydar Hakverdi kimdir? Ali Haydar Hakverdi kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Hakverdi hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Haydar Hakverdi hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ali Haydar Hakverdi'nin hayatını araştırıyor. Peki, Ali Haydar Hakverdi kimdir? Ali Haydar Hakverdi kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Hakverdi hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ALİ HAYDAR HAKVERDİ KİMDİR?

Çorum / Alaca - 1979. Avukat; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kastamonu Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisansını bitirdi. Çorum-Der Genel Sekreterliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yöneticiliği, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkez Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Mamak İlçe Başkanvekili olarak görev yaptı. 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Hakverdi, evli ve 1 çocuk babasıdır.