Al Nassr - Al Hazem maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Ronaldo maçta oynadı mı? (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Al Nassr ve Al Hazem arasındaki maç 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı. Talisca'nın hat-trick performansı maçın sonucunu değiştiremedi ve Al Nassr, galibiyeti kaçırdı. Al Nassr - Al Hazm maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Ronaldo maçta oynadı mı? (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İki takım, gol düellosuna sahne olan mücadeleden 4-4'lük beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Al Nassr 4-4 Al Hazem (MAÇ SONUCU - ÖZET) Talisca'nın hat-trick'i Al Nassr'a yetmedi. Suudi Arabistan Ligi'nin 22. haftasında Al Nassr ile Al Hazm karşı karşıya geldi.
MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?
Al Nassr bu sonuçla puanını 53'e yükseltirken, Al Hazem puanını 15'e çıkardı.
RONALDO MAÇTA OYNADI MI?
Cristiano Ronaldo'nun cezası nedeniyle forma giyemedi.
KİMLER GOL ATTI?
Maçta ev sahibi ekibin gollerini Talisca (3) ve Mane kaydetti. Konuk takımın golleriyse Al Mhemaid, Toze, Selemani ve Ricardo'dan geldi.