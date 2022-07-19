Akaryakıta Fiyatları (GÜNCEL): 19 - 20 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim var mı? Mazota indirim var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde gelen zamların yerini indirimler almaya başlarken, bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 96 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 70 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 82 kuruşa geriledi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa indi.

AKARYAKIT FİYATLARI

19.07.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 22,71 TL

Gazyağı TL/lt: 23,06 TL

Motorin TL/lt: 25,38 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 25,43 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,03 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,86 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.78 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.77 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.89 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.86 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 106,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 106,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 106,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,75 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları dün, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişelerle günlük yaklaşık yüzde 5 yükseliş kaydetti.

Arz sıkıntılarına ilişkin somut bir gelişmenin görülmediği piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor.

Öte yandan, Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar ile artan resesyon endişeleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,53 ile 107,47 dolar aralığının direnç, 105,59 ile 104,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 19 Temmuz 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 19 Temmuz 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 19 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.