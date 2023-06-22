Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu?, sorusunun yanıtı merak edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcısı kim oldu? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı kim?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ardından ilan ettiği yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne getirilen isimler merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı. Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanırken, eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI KİM OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TÜM ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince 17 bakanlığı yapılan 68 atama ise şu şekilde: