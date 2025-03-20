Ahmet Yüce kimdir? Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce aslen nereli, kaç yaşında?

Uzun yıllardır otomotiv sektöründe önemli bir rol üstlenen Ahmet Yüce, başarılı yönetim anlayışı ve sektöre kazandırdığı yenilikçi yaklaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle çalışanlarına sağladığı yüksek maaş ve ikramiye politikasıyla gündeme gelen Yüce, iş dünyasında örnek alınan bir yönetici olarak ön plana çıkıyor.Peki, Ahmet Yüce kimdir? Skoda Türkiye distribütörü kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yüce, otomotiv sektörüne nasıl adım attı ve kariyerinde hangi başarıları elde etti? İşte, Ahmet Yüce'nin hayatı, iş dünyasındaki rolü ve sektöre kattığı değerlerle ilgili merak edilen tüm detaylar...

AHMET YÜCE KİMDİR?

Çalışanlarına 2022'de 25, 2023'te ise 29 maaş ikramiye vererek büyük takdir toplayan Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, bu geleneği 2024 yılında da sürdürerek sektörde dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Ahmet Yüce kimdir

1957 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Yüce, 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olarak aynı yıl otomotiv sektörüne adım atmış, kısa bir süre sonra da Orhan R. Yüce ile birlikte çalışmaya başlamıştır. Otomotiv sektöründeki kariyerine Alfa Romeo markasının yedek parça tedarikini sağlayarak başlayan Yüce, daha sonra Alfa Romeo Türkiye distribütörlüğü bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce aslen nereli

1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer alarak derneğin oluşum sürecinde aktif rol üstlenmiştir. Şu anda Erya Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce kaç yaşında

Ahmet Yüce, otomotiv sektöründeki etkili yönetim anlayışı ve yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkarken, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyesidir. Fransızca bilen Yüce'nin, Ali Yüce adında bir oğlu bulunmaktadır.

Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce