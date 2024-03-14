Ahmet Sevim kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Yenipazar Belediye Başkan adayı Ahmet Sevim kaç yaşında, nereli?
Ahmet Sevim kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Yenipazar Belediye Başkan adayı Ahmet Sevim kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Yenipazar Belediye Başkan adayı olan Ahmet Sevim hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Sevim'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Sevim kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Yenipazar Belediye Başkan adayı Ahmet Sevim kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET SEVİM KİMDİR?
Ahmet Sevim, Yeniden Refah Partisi Aydın- Yenipazar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Yenipazar Belediye Başkan adayı Ahmet Sevim şoförlük yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.