Adnan Doğu kimdir? MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Adnan Doğu kimdir? MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu nereli? Detaylar haberimizdedir…

ADNAN DOĞU KİMDİR?

MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak seçilen Adnan Doğu, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde aday olacak. İş dünyasında da tanınan Doğu, daha önce Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde görev yapmıştır. Aynı zamanda esnaf kökenli olan Doğu, MHP Nevşehir İl Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.