Adana Güveci tarifi! Masterchef Adana Güveci nasıl yapılır? Adana Güveci yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Adana Güveci hangi yöreye ait?

Masterchef 15 Temmuz 7. eleme adayının belirlenecek olduğu oyunda şefler yarışmacılardan Adana Güveci yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Adana Güveci nasıl yapılır? Adana Güveci yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Adana Güveci yemeği tarifi! Adana Güveci nasıl yapılır? Adana Güveci yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Adana Güveci tarifi oldu. Peki en güzel Adana Güveci yemek tarifi nasıldır? Adana Güveci yemeği nasıl yapılır? Adana Güveci için gerekli malzemeler nelerdir? Adana Güveci tarifi! Adana Güveci nedir, ne demek? Masterchef Adana Güveci nasıl yapılır? Adana Güveci hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Adana Güveci hangi ülkeye ve yöreye aittir? Adana Güveci hangi ülkenin yemeğidir? İşte detaylar...

ADANA GÜVECİ HANGİ YÖRENİN YEMEĞİ?

Adana Güveci Türk mutfağına ait geleneksel bir yemektir. Adana güveci, Adana ve yöresine ait bir yemektir.

ADANA GÜVECİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

500 gram dana eti (kuşbaşı şeklinde doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 büyük soğan (doğranmış)

2 yeşil biber (doğranmış)

3 domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı salça

2 patates (küp şeklinde doğranmış)

2 havuç (halka şeklinde doğranmış)

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı) - tat vermek için

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kuru nane

ADANA GÜVECİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak, dana etini tencereye alın ve sıvı yağ ile birlikte orta ateşte kısık kısık kavurun. Eti suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Doğranmış soğanları ve yeşil biberleri ekleyin, kavurmaya devam edin. Soğanlar şeffaflaşana kadar soteleyin.

Rendelenmiş domatesleri ve ezilmiş sarımsakları ekleyin, karıştırın ve 5 dakika daha pişirin.

Salçayı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Küp doğranmış patatesleri ve havuçları ekleyin, karıştırın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karışımı güzelce harmanlayın.

Üzerini kaplayacak kadar suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Sebzeler yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak pişirin.

Güvecin altını kapatın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve kuru naneyi ekleyin. Kısık ateşte nane kokusu çıkana kadar birkaç dakika kadar kavurun.

Naneli tereyağını güvecin üzerine gezdirin ve karıştırmadan servis yapın.

Adana güveci, sıcak olarak servis edilir. Yanında pilav veya ekmekle birlikte sunabilirsiniz. Afiyet olsun!