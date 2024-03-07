Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bağcılar Belediye Başkan adayı ise Abdullah Özdemir oldu. Vatandaşlar, Abdullah Özdemir'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Abdullah Özdemir kimdir? AK Parti Bağcılar Belediye Abdullah Özdemir kimdir? Ak Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli?

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ise "Deprem ve Yapılar" alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Özdemir, çok sevdiği siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 2007 - 2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.? Özdemir, bu 7 yıllık süreçte partili arkadaşlarıyla birlikte ilçesine büyük hizmetlerde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev alan Özdemir, Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Her zaman aktif siyaset içinde bulunan ve başarılı bir grafik çizen Özdemir, 2014 yılında AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.

En genç belediye başkanlarından biri olan Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Toplumun her kesimi tarafından sevilen bir belediye başkanı olan Özdemir, hâlen İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Abdullah Özdemir

Abdullah Özdemir