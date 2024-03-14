Mustafa Çomak kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Elmalı Belediye Başkan adayı Mustafa Çomak kaç yaşında, nereli?
Mustafa Çomak kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Mustafa Çomak kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Elmalı Belediye Başkan adayı olan Mustafa Çomak hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mustafa Çomak'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mustafa Çomak kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Elmalı Belediye Başkan adayı Mustafa Çomakr kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MUSTAFA ÇOMAK KİMDİR?
Mustafa Çomak, Yeniden Refah Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Elmalı Belediye Başkan adayı Mustafa Çomak esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.