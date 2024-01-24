ABD Türkiye'ye F-16 satışını onayladı mı? Biden'dan Kongre'ye mektup!

ABD Türkiye'ye F-16 satışını onayladı mı? İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, önceki gün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Peki, ABD Türkiye'ye F-16 satışını onayladı mı? Detaylar...

ABD TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINI ONAYLADI MI?

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine TBMM'den onay çıkması sonrası ABD'den dikkat çeken F-16 açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye mektup gönderdiği öğrenildi.

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI ONAYLANDI

TBMM Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

"BIDEN DESTEKLİYOR ANCAK KONGRE'NİN SÜREÇTE KİLİT ROLÜ VAR"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." ifadelerine yer verildi.

"BIDEN KONGRE'YE MEKTUP GÖNDERDİ"

İngiliz haber ajansı Reuters, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye mektup gönderdiğini duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN F-16 AÇIKLAMASI

Öte yandan sabah saatlerinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi. Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti.

"BU KONU ÜZERİNDE KONGRE İLE ÇALIŞIYORUZ"

Yetkili, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BIDEN, NATO MÜTTEFİKLERİNİN ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARINI DESTEKLEYECEK"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de AA muhabirine, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti. Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.

BLINKEN'DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.