A1O1 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var?
A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var? Yeni haftanın en çok merak edilen konularından biri olan A101 aktüel kataloğu 12 Haziran 2025 yayımlandı. Perşembe günleri raflara gelen kampanyalı ürünleriyle dikkat çeken A101, bu hafta da geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor.
Vatandaşlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da "A101 aktüel kataloğu 12 Haziran 2025 ile neler geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle teknoloji tutkunları, ev hanımları ve otomobil kullanıcıları için dikkat çeken fırsatların yer aldığı katalogda, sınırlı stoklarla satışa sunulacak pek çok ürün bulunuyor. İşte detaylarıyla A101 aktüel kataloğu 12 Haziran 2025 ve bu hafta öne çıkan indirimli ürünler listesi…
A1O1 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN
Teknoloji ve Elektronik Ürünler
Samsung 70" 4K UHD Smart TV – 36.999 TL
Toshiba 55" ve 65" 4K UHD TV'ler – 16.999 TL / 25.999 TL
Thull Gaming Monitör, Simülatör, Direksiyon Seti ve Bilgisayar – 9.999 TL'den başlayan fiyatlarla
Asos Oyuncu Koltuğu – 2.799 TL
Oyuncu Masası – 1.999 TL
Ev & Mutfak Ürünleri
Koltuk-Halı Yıkama Makinesi – 3.999 TL
Stand Mikser – 4.599 TL
El Blender Seti – 1.799 TL
Elektrikli Süpürge – 899 TL
Dijital Banyo Baskülü – 299 TL
Tekstil ve Ev Tekstili
Kadın Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi – 229 TL
Yatak Örtüsü Seti – 999 TL
Erkek ve Kadın Büyük Beden Atlet – 79,50 TL
Kadın Ribana Bato – 39,50 TL
Otomobil & Araç Aksesuarları
Araç İçi Kayıt Kamerası – 1.149 TL
Oto Güneşlik Brandası – 499 TL
Şişme Yatak, Temizlik Setleri – Fiyat bilgileri mağazada