A1O1 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var?

Vatandaşlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da "A101 aktüel kataloğu 12 Haziran 2025 ile neler geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle teknoloji tutkunları, ev hanımları ve otomobil kullanıcıları için dikkat çeken fırsatların yer aldığı katalogda, sınırlı stoklarla satışa sunulacak pek çok ürün bulunuyor. İşte detaylarıyla A101 aktüel kataloğu 12 Haziran 2025 ve bu hafta öne çıkan indirimli ürünler listesi…

A1O1 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN

Teknoloji ve Elektronik Ürünler

Samsung 70" 4K UHD Smart TV – 36.999 TL

Toshiba 55" ve 65" 4K UHD TV'ler – 16.999 TL / 25.999 TL

Thull Gaming Monitör, Simülatör, Direksiyon Seti ve Bilgisayar – 9.999 TL'den başlayan fiyatlarla

Asos Oyuncu Koltuğu – 2.799 TL

Oyuncu Masası – 1.999 TL

Ev & Mutfak Ürünleri

Koltuk-Halı Yıkama Makinesi – 3.999 TL

Stand Mikser – 4.599 TL

El Blender Seti – 1.799 TL

Elektrikli Süpürge – 899 TL

Dijital Banyo Baskülü – 299 TL

Tekstil ve Ev Tekstili

Kadın Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi – 229 TL

Yatak Örtüsü Seti – 999 TL

Erkek ve Kadın Büyük Beden Atlet – 79,50 TL

Kadın Ribana Bato – 39,50 TL

Otomobil & Araç Aksesuarları

Araç İçi Kayıt Kamerası – 1.149 TL

Oto Güneşlik Brandası – 499 TL

Şişme Yatak, Temizlik Setleri – Fiyat bilgileri mağazada