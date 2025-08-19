A101 ALDIN ALDIN! 21 Ağustos A101 aktüel ürünleri neler? A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Buzdolabı, Scooter, Overlok Makinesi...
A101 müşterilerinin merakla beklediği A101 Aldın Aldın 21 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler var? sorusu yanıtını buldu. A101, 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla raflarında yer alacak indirimli ürünleri resmi olarak duyurdu.
Elektronikten mutfağa, ev bakım ürünlerinden kamp malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bu haftaki kampanyada dikkat çekiyor. Bu haftaki katalog, hem kaliteli hem de bütçe dostu ürünlerle dolu. İşte detaylar...
A101 ALDIN ALDIN 21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Overlok Makinesi 7.999 TL
Saç Kırığı Alma Makinesi 699 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Bukle Maşası 399 TL
LED Işıklı Fanlı Ayna 599 TL
Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 5.999 TL
Oyuncak Fincanlı Çay Vakti Seti 299 TL
Oyuncak Balon Tabancası Mavi 129 TL
Oyuncak Hedefli Küçük Tabanca 199 TL
Oyuncak Telefon Pembe Sarı 119 TL
Triathlon Işıklı Scooter Mavi 699 TL
Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 869 TL
Piranha Avuç Taşlama 799 TL
Piranha 110 Parça Hobi Seti 949 TL
Darbeli Matkap 799 TL
Kiwi Hardware Tilki Kuyruğu Testere 1.649 TL
Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi Siyah Gri 1.299 TL
Tantitoni Çelik Termos 400 ml Pembe 529 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 74x51x80 cm Lacivert 279 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi Haki 299 TL
PP 3'lü Valiz Seti Koyu Siyah 2.327 TL
PP Makyaj Çantası 28x17x28 cm Siyah 325 TL
Boncuk Kaymaz Taban 2'li Klozet Takımı 299 TL
Askılı Sabunluk 149 TL