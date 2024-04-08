9 günlük Bayram tatilinin başlamasıyla birçok kişi seyahat rotasını oluşturmaya başladı. Vatandaşlar, tatilde havanın nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da bayram arifesinde havanın nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, 9 NİSAN HAVA DURUMU I 9 Nisan'da İstanbul, İzmir, Ankara hava nasıl olacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava güneşli olacak. Sıcaklık ise 11-20°C aralığında seyredecek.

İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da yarın yağış ihtimali düşük hava bulutlu ve sıcaklık 6-22°C arasında olacak.

Ankara 5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de yarın yağış ihtimali düşük ve sıcaklık 13-24°C arasında olacak.

İzmir 5 Günlük Hava Durumu Tahmini: