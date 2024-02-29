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8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği!

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8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı ve yeni yargı paketinde mahkumlara af var mı merak ediliyor. Yargı Paketi'nin son durumu yakından izleniyor. Emeklilere ikramiye, Tazminat Komisyonu görevleri ve yargılamaya dair birçok maddeyi içeren yeni pakette mahkumlara af olup olmayacağı merak konusu. 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği!

TBMM'de son aşamaya gelen 8. Yargı Paketi'nin ne zaman yürürlüğe gireceği ise dikkatle bekleniyor. Yeni Yargı Paketi'nin içeriği ve maddeleri sorgulanıyor. 43 maddelik bu torba kanun teklifiyle cezasızlık algısının ortadan kalkacağı Adalet Bakanı Tunç tarafından dile getirilmişti. 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! Detaylar haberimizdedir…

8. YENİ YARGI PAKETİ ÇIKTI MI?

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yani 8. Yargı Paketi, Meclis Genel Kurulu'nda şu anda görüşülüyor. Plan, Meclis'in seçim nedeniyle tatile girmeden önce bu kanun teklifinin kabul edilmesi yönünde.

8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği!

YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Adalet Bakanlığına bağlı Tazminat Komisyonu'nun yetkileri genişletiliyor. Artık haksız tutuklama ve makul sürede yargılanmama iddiaları için bu komisyona başvurulması zorunlu hale gelecek.

Ayrıca, adli para cezalarında önemli bir artış öngörülüyor ve başvuru süreleri yeniden düzenleniyor.

İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 haftaya indiriliyor, böylece sürelerde bir birlik sağlanıyor.

Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltiliyor, bu düzenleme de kanun teklifi içerisinde yer alıyor.

43 maddelik kanun teklifine göre, 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce Tazminat Komisyonu'na gidilmesi gerekecek.

Kanun yoluna başvuru sürelerinde düzenleme yapılacak. İtiraz, istinaf ve temyiz başvuruları için süre 2 hafta olarak belirlenecek.

Paket, adli para cezalarında önemli değişiklikler içeriyor. Suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve caydırıcılığı artırmak amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı ise 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz hakkı getirilecek. 'Terör örgütüne yardım etme' suçu da ayrı bir madde olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alacak.

Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, silahlı örgüt ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda, kayyım atanmasına karar verildiğinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

Ayrıca, deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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