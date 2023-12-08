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7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak?

8 Aralık 2023 09:13 Son Güncelleme: 09:17 Abone Ol

Yunanistan'ın 10 adada uygulamayı planladığı vize muafiyeti ve 7 günlük turist vizesi hakkında detaylar araştırılıyor. Hangi tarihlerde geçerli olacağı ve ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? İşte detaylar...