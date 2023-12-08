7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak?
Yunanistan'ın 10 adada uygulamayı planladığı vize muafiyeti ve 7 günlük turist vizesi hakkında detaylar araştırılıyor. Hangi tarihlerde geçerli olacağı ve ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını duyurdu. 10 Yunan adası için vize muafiyeti ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Arama motorlarında turist vizesinin hangi tarihlerde geçerli olacağı sorgulatılıyor. Peki, 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...
VİZE MUAFİYETİ SAĞLANACAK 10 ADA HANGİSİ?
Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairidis, anlaşma kapsamındaki adaları sıraladı. Bakanın açıklamasına göre anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.
7 GÜNLÜK TURİST VİZESİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. 10 ada için Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi verilecek" dedi.