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7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi!

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Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Aralık Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 7 Aralık Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

7 Aralık CUMA HUTBESİ YAYINLANDI

7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi!

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Osman Demir
Osman Demir
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