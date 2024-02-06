6 Şubat Depremi Fotoğrafları | 6 Şubat Depremi öncesi ve sonrası görselleri!

6 Şubat'ta yaşanan depremin etkilerini gösteren öncesi ve sonrası fotoğraflar paylaşıldı. Görseller, depremin yarattığı tahribatı ve değişimleri gözler önüne seriyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralanmıştı. İşte, deprem bölgelerinin öncesi ve sonrası!